Орловский жулик попался на фейковом объявлении в интернете

Мужчина пытался продать автодиски, которых лично в глаза не видел.

Суд Северного района города Орла вынес постановление в рамках рассмотрения уголовного дела, заведенного на местного жителя по статье 159 УК РФ (мошенничество). Было установлено, что жулик пытался заработать на продаже несуществующего товара. Действовал аферист по плану. Сначала он нашел в интернете фотографии подходящего товара. Свой выбор он остановил на дисках для автомобильных колес.

Затем чужой снимок он разместил на интернет-сайте объявлений вместе с предложением об их продаже «всего» за 13 тысяч рублей. Для связи указал свой номер телефона. Цена оказалась такой привлекательной, что покупатель откликнулся почти мгновенно. Он созвонился с продавцом. Последний выразил готовность выслать автодиски с доставкой известной транспортной компанией, но только после того, как покупатель переведет ему на карту в качестве предоплаты всю оговоренную сумму.

Покупатель согласился на такие условия, перевел деньги жулику на карту, после чего вновь созвонился с ним. Аферист заверил потерпевшего в том, что уже отправил товар по указанному адресу. На самом деле деньги он присвоил, а никакие диски никому не отправлял, поскольку их у него и не было.

После возбуждения уголовного дела жулик вернул деньги обманутому им покупателю. Это помогло ему избежать уголовной ответственности. В суде следователь подал ходатайство, попросив прекратить уголовное дело. В результате аферист отделался назначением судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»