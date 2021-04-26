Илья Мамаев ранее выдвинул теорию, что масоны будут зомбировать население через клип певца «Включите свет»

Известный российский певец Леонид Агутин подал в суд на орловского блогера Илью Мамаева. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Орловской области, внимание на дело обратил Telegram-канал Mash.

Мамаев ранее выдвинул теорию, что коронавирусную инфекцию изобрели масоны, чтобы уменьшить население Земли. В ролике блогер заявил, что масоны собираются зомбировать россиян через клип Агутина на песню «Включите свет», вышедший в 2020 году.

В иске Агутин потребовал от Мамаева удалить ролик и выплатить 1 млн рублей за моральный ущерб. Также певец хочет, чтобы суд навсегда запретил орловскому блогеру использовать его клипы.

ИА «Орелград»