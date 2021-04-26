Неизвестные разгромили вход в орловское отделение ЛДПР

Координатор ячейки Владислав Числов написал заявление в полицию

Вечером 25 апреля неизвестные разгромили вход в офис ЛДПР на улице Старо-Московской в Орле. Об этом сообщил координатор регионального отделения, главный редактор «Орелграда» Владислав Числов.

По его словам, к инциденту причастные трое мужчин, они были в медицинских масках. Около 21.30 они взяли на обочине бордюрный камень и несколько раз бросили его на порог. После этого преступники сорвали вывеску регионального отделения.

«По сообщениям очевидцев, их спугнул проезжающий рядом автомобиль, и вандалы бросились в переулок. По данному факту я вчера вечером написал заявление по полицию. Случившееся создает опасный прецедент в этот важный для всех политических сил России год. Я не знаю, кто это сделал, но уверен, что это попытка запугать и деморализовать работу ЛДПР в Орловской области», — написал Числов.

ИА «Орелград»