«Орел-Отель» не смогли продать и в третий раз

Пакет акций крупного муниципального предприятия никому не приглянулся.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла официально сообщило о том, что открытый аукцион по продаже 100-процентного пакета акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» признан несостоявшимся. Причина – отсутствие заявок на участие. По такой же причине, кстати, не состоялись и два предыдущих аукциона – в апреле и декабре 2020 года.

Как уже писал «Орелград», очередные торги были назначены на 22 апреля 2021 года. Единственный лот включал в себя находящиеся в муниципальной казне 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акций «Орел-Отеля». Начальная цена пакета установлена в размере 1,091 миллиарда рублей. Вероятно, цена и отпугнула потенциальных покупателей. Возможно, они ждут, когда власти начнут продавать пакет акций с ценой отсечения. Это позволит потенциальным покупателям сэкономить крупную сумму, хотя для казны такая сделка не будет очень выгодной.

Напомним, что уставный капитал АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» составляет 10,823 миллиона рублей. Основные виды его деятельности – обслуживание российских и иностранных граждан и групп туристов, предоставление номеров под офисы по договорной цене, сдача в аренду зданий и сооружений, оказание туристско-экскурсионных услуг, рекламно-издательская деятельность, реализация товаров народного потребления и другое. Среднесписочная численность работающих за 2020 год составила 86 человек. В имущественный комплекс общества входят здание гостиницы «Орел», гостиница «Русь», два земельных участка под ними и три сарая.

ИА «Орелград»