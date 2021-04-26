Орловское УФАС попросило объяснить разницу цен на нарезку хлеба

Разбирательство о повышении цен на хлеб в Орле набирает обороты.

Орловское УФАС России направило в адрес «Орловского хлебокомбината» очередное определение об отложении рассмотрения дела о возможном нарушении антимонопольного законодательства. «Орелград» уже писал об этом разбирательстве и продолжает следить за ситуацией. Напомним, поводом для возбуждения дела стало заметное увеличение в 2020 году оптово-отпускных цен на производимые комбинатом хлеба массового спроса из смеси ржаной и пшеничной муки — в размере от 6 до 10,2 процента. Особые вопросы у антимонопольной службы вызвало повышение цены на так называемый социальный хлеб «Спасский» – с 1 марта 2020 года на 7,5 процента и 1 декабря 2020 года на 3,6 процента.

Ранее перед комбинатом был поставлен ряд конкретных вопросов с требованием досконально объяснить механизм ценообразования. Так, в конце марта 2021 года комиссия УФАС попросила комбинат представить пример расчета распределения затрат в структуре себестоимости производства хлеба «Спасский» и хлеба «Русский» по статьям «Общехозяйственные расходы» и «Общезаводские расходы» за декабрь 2020 года.

Однако, как следует из очередного ведомственного определения, в представленной предприятием информации «даны только письменные разъяснения порядка распределения таких затрат». Однако в ней указывается, что существует значительная разница в стоимости неупакованного и упакованного хлеба в разрезе видов «Спасский» и других аналогичных продуктов («Русский», «Орловский», «Богородский»). По мнению производителя, возникла она «в связи с необходимостью максимального сдерживания стоимости продуктов социальной направленности, в частности, хлеба «Спасский» 0,6 кг без упаковки».

Изучив данные, комиссия УФАС пришла к выводу о том, что в действиях хлебокомбината» «имеется наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства, выразившихся в установлении различной стоимости услуг на упаковку и нарезку хлеба «Спасский», «Богородский», «Орловский», «Русский». Так, стоимость нарезки хлеба «Спасский» составляет 1,7 рубля, упаковки – 2,6 рубля. Для «Богородского», «Орловского» и «Русского» хлебов стоимость тех же услуг составляет 80 и 90 копеек соответственно.

В связи с новыми возникшими вопросами рассмотрение дела отложено до 19 мая. При этом было решено выдать хлебокомбинату предупреждение о прекращении действий (бездействий), которые содержат признаки нарушения пункта 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Также предприятию снова предложили привести пример расчета распределения затрат в структуре себестоимости производства хлеба «Спасский» и хлеба «Русский» за декабрь 2020 года и указать объем выручки от реализации хлеба «Спасский» в процентном отношении к общему объему выручки за 2020 год.

ИА «Орелград»