В Орле из брошенных речных трамвайчиков в Оку течёт топливо

Администрация города попросит у МЧС водные заграждения

В Орле из заброшенных речных трамвайчиков в реку Оку вытекают горюче-смазочные материалы. Об этом сообщила «Комсомольская правда», когда автор блога «Заброшенная Россия» прислал в редакцию кадры маслянистой плёнки, которая тянется от гниющих кораблей.

В пресс-службе городской администрации изданию сообщили, что знают о проблеме. В мэрии заявили, что трамвайчики готовят к утилизации. И пообещали попросить МЧС предоставить водные заграждения, которые не дадут нефтепродуктам растечься по Оке.

В администрации Орла также сообщили, что обратятся в Росприроднадзор, чтобы специалисты разобрались в ситуации.

Напомним, речные трамвайчики покоятся в затоне на Оке из-за отсутствия устройства для их подъёма из воды. У ТТП, где теплоходы содержатся на балансе, и администрации Орла нет средств на его приобретение. Эксплуатировать корабли запретили в 2013 году.

В июне 2017 года тогдашний глава «Трамвайно-троллейбусного предприятия» Александр Коровин в открытую заявил, что не будет заниматься теплоходами.

ИА «Орелград»