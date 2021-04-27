Арбитраж обязал «Типографию «Труд» погасить крупный долг

У предприятия накопилась задолженность за коммунальные услуги.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению ООО «Городской Теплосервисный Центр» к акционерному обществу «Типография «Труд». Напомним, типография пока еще находится в государственной собственности Орловской области, но ее планируется продать в рамках программы приватизации. Одной из причин такой сделки власти называют нерентабельность работы этой организации.

Похоже, список финансовых проблем типография только пополнился после того, как арбитраж вынес решение. Истец просил взыскать с ответчика задолженность в размере 800,9 тысячи рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами размере 41,4 тысячи рублей. Словом, общая сумма требований превысила 842 тысячи рублей.

Как следует из материалов дела, в августе 2018 года стороны заключили первый договор на оказание услуг по техническому обслуживанию КИП и котельной, расположенной на улице Ленина. Истец принял на себя обязательства по исполнению договора на выполнение работ по техническому обслуживанию контрольно измерительных приборов и автоматики безопасности химводоподготовки.

Позднее стороны заключили еще более десятка подобных договоров на 2019 и 2020 годы. Они предполагали все то же обслуживание КИП и котельной, менялся лишь состав работ и их стоимость. В суде истец документально доказал, что свои обязательства по договорам выполнил в полном объеме. А вот денег вовремя он не получил. Всего было исполнено 16 договоров.

Ответчик исковые требования признал, а доказательств оплаты долга в суде не представил. В связи с этим иск был удовлетворен. Арбитраж постановил взыскать с «Типографии «Труд» в пользу истца всю заявленную сумму.

ИА «Орелград»