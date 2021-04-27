К подчиненным Клычкова подали иск на 152 миллиона рублей

Ответчиком по арбитражному делу стал областной департамент транспорта.

В Орле областной арбитражный суд в первой инстанции рассмотрел дело по исковому заявлению акционерного общества «Центральная ППК», зарегистрированного в Москве. Иск был подан к Орловской области, интересы которой в процессе отстаивал областной департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. Кроме того, участие в деле принял департамент финансов Орловской области — в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Что касается последнего, то истец потребовал взыскать с Орловской области 152 миллиона рублей, пояснив, что это – сумма понесенных им убытков. Поясним, «Центральная ППК» занимается пригородными железнодорожными пассажирскими перевозками. Как известно, тарифы на перевозки утверждаются властями региона. Кроме того, регион из своего бюджета компенсирует перевозчикам часть так называемых выпадающих доходов.

В данном случае, по мнению истца, убытки были причинены «отказом в полном возмещении потерь истца в доходах, возникших в связи с осуществлением перевозок по территории Орловской области в 2017 году по тарифу ниже уровня экономически обоснованных затрат». Ответчик иск не признал. В письменном отзыве департамент указал, что между ним и истцом был заключен договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Дополнительным соглашением к указанному договору размер представляемой субсидии был ограничен суммой 25,525 миллиона рублей, которая в полном объеме была выплачена транспортной компании. В связи с этим департамент заявил, что правовых оснований для осуществления иных выплат не имеется.

Выслушав стороны и исследовав материалы дела, арбитражный суд установил: в 2017 году истец осуществлял пригородные пассажирские перевозки населения на территории Орловской области по тарифу, установленному приказом областного управления по тарифам и ценовой политике — в размере 20,6 рубля за тарифную 10-километровую зону.

На основании приказа этого же управления для истца был установлен экономически обоснованный уровень тарифа на 2017 год в размере 24,85 рублей за тарифную 10-километровую зону. Поскольку тариф для населения был ниже уровня экономически обоснованных затрат перевозчика, у истца возникли потери в доходах.

В соответствии с итоговым отчетом за 2017 год, потери истца в доходах от перевозок по территории Орловской области составили 177,561 миллиона рублей. Из бюджета Орловской области ему было компенсировано к качестве возмещения потерь в доходах 25,525 миллиона. Разница и составила те самые 152 миллиона рублей, которые в суде потребовал истец.

Однако арбитраж пришел к выводу, что заявленные требования не подлежат удовлетворению. Он указал, что «у ответчика не возникает обязанности по возмещению всех убытков, возникших у субъекта регулирования в результате хозяйственной деятельности». По мнению суда, возмещению из бюджета субъекта РФ должна подлежать не разница между фактическими затратами перевозчика при перевозке пассажиров в пригородном сообщении и полученным им от этой деятельности доходом, а убытки, возникшие за счет разницы между экономически обоснованной себестоимостью перевозки пассажиров и фактически установленным регулирующим органом тарифом

Кроме того, арбитраж счел, что подписав вышеупомянутый договор и дополнительное соглашение к нему, истец тем самым выразил свое согласие как с суммой, так и с условиями получения субсидии. В удовлетворении иска было отказано. Однако точка в споре еще не поставлена — данное решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»