МЧС заявило об отсутствии опасности утечки топлива в Оку

27.4.2021 | 10:22 Новости, Общество

Спасатели сняли пленку, образовавшуюся на воде возле речных трамвайчиков

Сотрудники МЧС обследовали стоянку речных трамвайчиков в Заводском районе Орла, сообщила пресс-служба ведомства. Напомним, ранее СМИ сообщили об утечке топлива из судов.

«По прибытию на место сотрудники МЧС России установили, что произошло частичное подтопление одного из речных трамваев, в результате чего на поверхности воды образовалась «радужная» плёнка, которая в реку Оку не распространяется и необходимости установки ограждающих бонов нет. Техногенной группой проводится работа по удалению плёнки с поверхности воды», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что ТТП и администрация Орла еще раз обследуют стоянку речных трамваев на предмет появления новой пленки.

ИА «Орелград»

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