В Орле три организатора казино избежали тюрьмы

Фигуранты отделались штрафами по 500 000 рублей
В Орле осудили троих местных жителей за организацию незаконного казино. Преступникам удалось избежать тюрьмы, сообщили в СУ СК по Орловской области.
Следствие установило, что с февраля 2016-го по июнь 2018 года фигуранты организовывали в Северном и Заводском районах Орла казино с помощью игровых автоматов. Оборудование они устанавливали в помещениях торговых центров и маскировали под платёжные терминалы.
Суд признал признал орловцев виновными и назначил каждому по 500 000 рублей штрафа.
ИА «Орелград»