В Орле три организатора казино избежали тюрьмы

27.4.2021 | 17:01 Новости, Происшествия

Фигуранты отделались штрафами по 500 000 рублей

В Орле осудили троих местных жителей за организацию незаконного казино. Преступникам удалось избежать тюрьмы, сообщили в СУ СК по Орловской области.

Следствие установило, что с февраля 2016-го по июнь 2018 года фигуранты организовывали в Северном и Заводском районах Орла казино с помощью игровых автоматов. Оборудование они устанавливали в помещениях торговых центров и маскировали под платёжные терминалы.

Суд признал признал орловцев виновными и назначил каждому по 500 000 рублей штрафа.

ИА «Орелград»

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