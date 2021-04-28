Администрация губернатора купит кресла для толстых чиновников

Условия закупки обнародованы в государственной информационной системе.

Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила очередной тендер. На сей раз предметом закупки являются офисные кресла. Всего их планируется приобрести шесть штук, на что из бюджета чиновники готовы потратить чуть более 92 тысяч рублей. Три кресла для начальников планируется приобрести по цене 24 433 рубля, а еще три для персонала – по 6263 рубля за штуку.

Требования к поставляемому товару детально расписаны в техническом задании. Согласно ему, три кресла планируется приобрести для руководителей. Эти изделия должны быть обиты натуральной кожей, обладать мягким сиденьем и роликами для перемещения по паркету (как указано в ТЗ, для предотвращения механических повреждений напольного покрытия). Они также должны выдерживать вес не менее 120 кг.

Еще три кресла будут предназначены для рядового персонала. Соответственно, предъявленные к ним требования оказались гораздо более скромными. Например, эти кресла должны быть обиты не натуральной кожей, а простым текстилем. Но при всех прочих более скромных элементах конструкции они также обязаны выдерживать нагрузку не менее 120 кг.

По условиям, поставляемый товар должен являться новым, то есть товаром, который не был в употреблении и ремонте, который не был восстановлен. В документации также подчеркнуто, что закупаемые кресла для чиновников не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

ИА «Орелград»