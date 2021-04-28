Администрация губернатора купит кресла для толстых чиновников

28.4.2021 | 14:12 Новости, Политика

Условия закупки обнародованы в государственной информационной системе.

Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила очередной тендер. На сей раз предметом закупки являются офисные кресла. Всего их планируется приобрести шесть штук, на что из бюджета чиновники готовы потратить чуть более 92 тысяч рублей. Три кресла для начальников планируется приобрести по цене 24 433 рубля, а еще три для персонала – по 6263 рубля за штуку.

Требования к поставляемому товару детально расписаны в техническом задании. Согласно ему, три кресла планируется приобрести для руководителей. Эти изделия должны быть обиты натуральной кожей, обладать мягким сиденьем и роликами для перемещения по паркету (как указано в ТЗ, для предотвращения механических повреждений напольного покрытия). Они также должны выдерживать вес не менее 120 кг.

Еще три кресла будут предназначены для рядового персонала. Соответственно, предъявленные к ним требования оказались гораздо более скромными. Например, эти кресла должны быть обиты не натуральной кожей, а простым текстилем. Но при всех прочих более скромных элементах конструкции они также обязаны выдерживать нагрузку не менее 120 кг.

По условиям, поставляемый товар должен являться новым, то есть товаром, который не был в употреблении и ремонте, который не был восстановлен. В документации также подчеркнуто, что закупаемые кресла для чиновников не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования