Орловцу ставку по льготному кредиту внезапно увеличили в 7,5 раза

Добиться восстановления нарушенных прав ему помог правозащитник.

Орловский бизнес-омбудсмен помог представителю малого бизнеса добиться списания задолженности по кредитному договору по программе «Господдержка 2 процента». Об этом сообщается на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области. Из информации следует, что за помощью к правозащитнику обратился предприниматель из Орловского района.

Он рассказал, что оформил в банке льготный кредит со ставкой 2 процента годовых. Заем был предоставлен ему в рамках программы господдержки, которую в прошлом году на фоне пандемии коронавируса запустило российское правительство. Суть механизма заключается в том, что банки выдают пострадавшим бизнесменам льготные кредиты, а государство из федерального бюджета компенсирует им недополученные доходы.

При этом были утверждены правила предоставления таких кредитов. Одним из обязательных условий является соблюдение заемщиком в период наблюдения по кредитному договору сохранения численности работников. В данном случае у предпринимателя в апреле 2020 года числилось 8 работников. Данные об этом были размещены на сервисе налоговой службы.

В марте 2021 года из банка в адрес предпринимателя внезапно для последнего поступила информация о том, что условия кредитного договора были им нарушены. В связи с этим условия кредитования были пересмотрены. В частности, ставка была поднята до 15 процентов годовых. Банк объяснил это «снижением в периоде наблюдения штатной численности работников заемщика, определенной при расчете максимальной суммы кредитного договора».

По данным информационного налогового сервиса, в штате у предпринимателя на 1 июня 2020 года числилось 7, а не 8 сотрудников, как раньше. Однако в ходе рассмотрения обращения было установлено, что в расчеты закралась ошибка. У предпринимателя по-прежнему трудилось 8 сотрудников, но один из них не был включен в ежемесячно передаваемые сведения о застрахованных лицах.

«В связи с этим индивидуальному предпринимателю было рекомендовано подать скорректированные сведения в соответствующее территориальное подразделение Пенсионного фонда Российской Федерации, с целью их последующей передачи в Федеральную налоговую службу», — пояснили в аппарате бизнес-омбудсмена.

После подачи скорректированных данных банком было принято решение о списании суммы набежавшей задолженности в размере 100 процентов – «в связи с соблюдением в период наблюдения по кредитному договору всех условий, необходимых для списания задолженности в полном объеме».

ИА «Орелград»