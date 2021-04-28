Орловец позвал оперативника в лес и продал ему там пистолет

Сделка состоялась в лесополосе, после чего продавец был задержан.

Уголовное дело о незаконном обороте оружия рассмотрел мировой суд Орловского района. Обвинение было предъявлено местному жителю, ранее несудимому. Его признали виновным в незаконном сбыте гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения. Как следует из материалов дела, сделка состоялась в лесополосе, примерно в 2 км от пригородной деревни Образцово.

Обвиняемый продал за 6 тысяч рублей ранее незнакомому ему покупателю пистолет ТМ калибра 9 миллиметров. Он пояснил, что где-то нашел это оружие и хранил у себя. Кстати, пистолет оказался без номера и клейма, не был зарегистрирован в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. По закону орловец был обязан отнести найденное оружие в полицию. Кстати, за добровольную сдачу пистолета он получил бы от государства денежное вознаграждение.

Однако мужчина почему-то решил поступить иначе и в результате, сам того не зная, оказался участником так называемого оперативного эксперимента. Дело в том, что в роли покупателя выступил оперуполномоченный уголовного розыска. После совершения сделки продавец был задержан. Свою вину он признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 4 месяца с ежемесячным удержанием из заработка осужденного 10 процентов в доход государства.

ИА «Орелград»