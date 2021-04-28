В Орле скверу Тургенева вернут историческое название

В городе решили привести наименования скверов к единому образцу.

Администрация города Орла предложила ввести единообразное написание наименований элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети. Конкретно речь идет о скверах и бульварах города. Как следует из пояснительной записки к проекту решения, который внесен на утверждение депутатам Орловского горсовета, в настоящее время на территории Орла имеются своего рода фантомные элементы. Сведения о присвоении наименований им отсутствуют в адресном плане, нет их и в госархиве. Однако эти наименования давно вошли в обиход и известны каждому орловцу. Например, сквер Орловских партизан, сквер Танкистов, сквер Гуртьева и другие.

Управление градостроительства администрации Орла уже подготовило документы, которые, по сути, узаконят наименования и приведут их к однообразному виду. Далее эти наименования будут включены в государственный адресный реестр и адресный план города. Предлагается присвоить следующие единообразные и официальные наименования: сквер Орловских партизан, сквер Танкистов, сквер Ветеранов, парк «Ботаника», сквер им. В. С. Калиникова, сквер им. И. А. Бунина и сквер им. Генерала Л. Н. Гуртьева.

Кроме того, скверу им. Тургенева вернут историческое наименование – сквер «Тургеневский бережок». А так называемому элементу улично-дорожной сети «бульвар Трубникова» будет возвращено историческое наименование — Трубников бульвар. Необходимость этих перемен в мэрии объясняют тем, что действующим законодательством в сфере адресации предусмотрен единый принцип ведения информационного ресурса, содержащего в себе сведения о наименованиях парков, скверов, набережных, бульварах, аллеях, площадях, улицах, переулках и иных элементах.

ИА «Орелград»