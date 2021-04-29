Девять детей пострадали от нападения членистоногих в Орловской области

29.4.2021 | 6:53 Новости, Общество

В регионе все больше активизируются клещи.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало оперативные данные мониторинга за заболеваемостью населения инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей. Эксперты отмечают, что членистоногие проявляют все большую активность, хотя текущую весну очень теплой не назовешь. Однако сами за себя говорят цифры статистики.

Так, факты нападения клещей на человека зарегистрированы уже в семи муниципальных образованиях Орловской области. По данным управления Роспотребнадзора, за помощью к медикам обратились 18 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 9 детей. Впрочем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обратившихся по поводу присасывания клещами снизилось в 3,7 раза.

«Случаи зарегистрированы на территории Кромского, Глазуновского, Ливенского, Знаменского, Мценского и Орловского районов, а также города Орла, — сообщили в ведомстве. — Случаев заболевания иксодовым боррелиозом не зарегистрировано».

Попутно специалисты проводят мониторинг инфицированности клещей возбудителями различных инфекционных заболеваний. Исследования проводятся в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области». На данный момент исследовано 18 клещей, снятых с людей. Из них 16,6 процента оказались инфицированы возбудителями боррелиоза. Для сравнения, год назад инфицированными были 12,7 процента исследованных в лаборатории клещей.

ИА «Орелград»

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