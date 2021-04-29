Футбольный манеж в Орле за 472 млн построит малое предприятие

Тендер достанется единственному участнику торгов из Москвы.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аукционную документацию, московская компания построит в Орле футбольный манеж почти за 472 миллиона рублей. Речь идет об ООО «Управление капитального строительства», которое стало единственным участником объявленных ранее торгов. Начальная максимальная цена контракта была установлена в размере 471,6 миллиона рублей.

Сведений о ее снижении СМИ не нашли. Сообщается, что столичной фирме предстоит построить манеж площадью 9,5 тысячи квадратных метров в Орле. Объект должен быть сдан в эксплуатацию не позднее ноября 2023 года. При этом, как отмечает федеральное издание, проведение торгов не обошлось без оттенка скандальности.

«Итоги аукциона были подведены еще в начале апреля, однако Федеральная антимонопольная служба приостановила определение поставщика из-за двух жалоб столичного ООО «Строй дизайн сити», — пишет «Коммерсант». — В одной из них компания усомнилась в том, что «Управление капитального строительства» подтвердило опыт исполнения госконтрактов на требуемую заказчиком сумму в 188,6 млн руб. Эта жалоба была признана необоснованной».

Во второй жалобе компания указала на недопуск ее к конкурсу из-за требований предоставить дополнительные документы по обоснованию собственного опыта исполнения контрактов. Эта жалоба была признана обоснованной, но на результаты торгов не повлияла. По итогам рассмотрения оператору электронной площадки «РТС-тендер» было рекомендовано исправить нарушения.

По данным информационно-справочного портала Rusprofile.ru, ООО «Управление капитального строительства» было зарегистрировано в Москве 10 декабря 2012 года. Уставный капитал этой компании составляет 10 тысяч рублей. Ее статус: малое предприятие. Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем, владельцем и генеральным директором компании является физическое лицо: Олег Щелкунов. Основной вид деятельности компании: строительство жилых и нежилых зданий. Среднесписочная численность сотрудников в 2020 году составила 19 человек.

ИА «Орелград»