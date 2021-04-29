Горсовет Орла укажет Клычкову на мусорный коллапс

Депутаты пригрозили «Зелёной роще» обращением «в соответствующие органы реагирования»

Мусорный коллапс в Орле обсудили в горсовете на сессии 29 апреля. Ранее, на заседании профильного комитета по ЖКХ, представитель «Зелёной рощи» пообещала, что вывоз мусора наладится к 26 апреля, но ситуация только ухудшилась, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Депутаты высказали своё возмущение представителю «Зелёной рощи» Татьяне Щекиной. Проблемы с вывозом мусора Щекина списала на невозможность рассортировать мусор, который в мешках поступал к регоператору после субботников. По её словам, часть отходов пришлось везти во Мценск.

Кроме того, «Зелёная роща» не может договориться с перевозчиками и мусоросортировочным комплексом. По мнению Щекиной, эти факторы привели к накоплению мусора.

Депутатов не устроили слова представителя «Зелёной рощи». Они рассказали о том, что жители города ежедневно жалуются на помойки, заваленные отходами.

«Люди неделями задыхаются от смрада с мусорных площадок, которые нередко расположены вблизи школ и детских садов. Наши дети этим дышат! Я призываю вас вернуть деньги жителям, которые были потрачены на воздух, и сделать это в добровольном порядке, или мы будем обращаться в соответствующие органы реагирования», – рассказал депутат Тимур Нерушев.

На заседании также был первый зампред облсовета Михаил Вдовин. Он пообещал поднять вопрос о мусоре на уровне областного заксобрания.

Председатель горсовета Василий Новиков заявил, что парламент попросит у губернатора Андрея Клычкова помощи в решении «мусорного» вопроса.

ИА «Орелград»