ЛДПР предложила Зюганову забрать Клычкова в Москву

Орловские либерал-демократы возмутились решением губернатора отменить салют в честь Дня Победы

Орловское региональное отделение ЛДПР предложило председателю КПРФ, уроженцу Орловской области Геннадию Зюганову отозвать главу региона Андрея Клычкова. Соответствующее письмо появилось в соцсетях ЛДПР.

Партийцы возмутились решением Клычкова отменить праздничный салют в честь Дня Победы, который будет отмечаться 9 мая. Запрещая фейерверк, Клычков руководствовался ситуацией по коронавирусу в регионе.

«Орловское региональное отделение ЛДПР считает, что решение губернатора Орловской области Андрея Клычкова о запрете праздничного салюта 9 мая оскорбляет память ветеранов и погибших при освобождении города Орла во время Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

«Объективных причин для отмены праздничного салюта, кроме желания губернатора, нет. У всех сложная ситуация с коронавирусом, но общество сильно своими традициями, и нарушать их по личному хотению неопытного политика недопустимо. Губернатор считает, что Орел обойдется без салюта — значит, Орловщина обойдется без такого губернатора», — прокомментировал лидер регионального отделения ЛДПР, главный редактор «Орелграда» Владислав Числов.

Отметим, что решение Клычкова об отмене салюта не нашло понимания не только у ЛДПР. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил, что попробует повлиять на Клычкова и добиться запуска фейерверка в Орле.

ИА «Орелград»