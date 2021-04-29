В Орле 12 мая отключат горячую воду

29.4.2021 | 15:29 ЖКХ, Новости

Как обычно — на две недели

В Орле жители домов, подключенных к ТЭЦ, с 12 по 26 мая останутся без горячей воды. Об этом сообщили в орловском филиале «Квадры».

«С 12 по 26 мая мы проведем плановые гидравлические испытания и ремонты магистральных и квартальных тепловых сетей от Орловской ТЭЦ. На время работ будет приостановлена подача горячей воды для жителей Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) районов», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

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