В Орле наказали торговца поддельными брендами

29.4.2021 | 11:53 Новости, Общество

Мужчина торговал в Орле товарами якобы от Reebok, Nike и Adidas.

По требованию Орловского транспортного прокурора коммерсант привлечен к административной ответственности за реализацию контрафактной продукции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ранее транспортная прокуратура совместно с сотрудниками таможенных органов провела проверку в сфере ввоза на территорию РФ, производства и оборота продукции легкой промышленности.

Кстати, «тревожный» сигнал силовикам поступил от правообладателей на товарные знаки с мировым именем, а именно от Reebok, Nike и Adidas. Проверяющие нагрянули в торговую точку на улице Комсомольской в Орле. Там в реализации они обнаружили товары, «содержащие воспроизведение товарных знаков, сходных до степени смешения с зарегистрированными в установленном порядке товарными знаками».

«В связи с этим Орловским транспортным прокурором по результатам проверки в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака)», — уточнили в транспортной прокуратуре.

Административные материалы рассмотрел областной арбитраж. Согласно им, в магазине продавалось достаточно большое количество кроссовок, сумок, рюкзаков, ботинок, олимпиек и спортивных костюмов с логотипами, поразительно похожими на лейблы Reebok, Nike и Adidas.

Изучив материалы дела, арбитражный суд признал ИП виновным и наказал его минимально возможным в подобном случае штрафом в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать продукцию, содержащую незаконное воспроизведение товарных знаков. В Орловской транспортной прокуратуре добавили, что решение суда еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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