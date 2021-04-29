В Орле неправительственным организациям дадут до 700 тысяч рублей

29.4.2021 | 9:54 Новости, Экономика

Из бюджета области профинансируют развитие гражданского общества.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил порядок предоставления грантов из областного бюджета некоммерческим неправительственным организациям. Деньги будут выделяться в виде субсидий на строго определенные цели, а именно на развитие гражданского общества. Гранты призваны обеспечить финансирование соответствующих проектов на территории региона.

Выдавать их будут на конкурсной основе, для чего создается специальный электронный ресурс. Заявки на участие в конкурсе надо подавать через личный кабинет на этом информационном ресурсе по типовой форме, с прикреплением электронных образов необходимых документов. По сути, в регионе заработает электронная грантовая площадка. Состав конкурсной комиссии поручено утверждать администрации губернатора и правительства.

Под некоммерческой неправительственной организацией местное законодательство понимает российское юридическое лицо (социально ориентированная некоммерческая организация), которое должно отвечать целому ряду условий. Это может быть общественная организация или движение, фонд, частное (общественное) учреждение, автономная некоммерческая организация, ассоциация или союз, религиозная организация, а также казачьи общества.

Она должна быть зарегистрирована и работать на территории Орловской области. При этом у нее не должно быть учредителя, являющегося государственным органом, органом местного самоуправления или публично-правовым образованием.

Субсидии будут предоставляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Их распределение окончательно утверждается правительством региона. Размер субсидии определяется исходя из сметы планируемых расходов реализации представленного вместе с заявкой проекта, но он не может превышать 700 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования