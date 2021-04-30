«Бессмертный полк» в Орловской области снова пройдёт онлайн

30.4.2021 | 17:01 Новости, Общество

Такое решение приняли из-за пандемии COVID-19

Акция «Бессмертный полк» в 2021 году снова пройдёт онлайн из-за ограничений по COVID-19, сообщили в пресс-службе орловской областной администрации. Шествие полка уже переносили в онлайн в 2020-м.

Чтобы поучаствовать в акции орловцам нужно до 7 мая зарегистрироваться на сайте «Бессмертного полка», заполнить анкету и загрузить две фотографии – свою и родственника-ветерана.

Как сообщили в администрации региона, увидеть трансляцию «Бессмертного полка» в Орловской области можно будет на сайте проекта – это 9 мая в 15:00.

Напомним, в 2020 году неизвестные разместили на сайте акции фотографии Генриха Гиммлера и других нацистских преступников. Из-за этого следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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