«Бессмертный полк» в Орловской области снова пройдёт онлайн

Такое решение приняли из-за пандемии COVID-19

Акция «Бессмертный полк» в 2021 году снова пройдёт онлайн из-за ограничений по COVID-19, сообщили в пресс-службе орловской областной администрации. Шествие полка уже переносили в онлайн в 2020-м.

Чтобы поучаствовать в акции орловцам нужно до 7 мая зарегистрироваться на сайте «Бессмертного полка», заполнить анкету и загрузить две фотографии – свою и родственника-ветерана.

Как сообщили в администрации региона, увидеть трансляцию «Бессмертного полка» в Орловской области можно будет на сайте проекта – это 9 мая в 15:00.

Напомним, в 2020 году неизвестные разместили на сайте акции фотографии Генриха Гиммлера и других нацистских преступников. Из-за этого следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма.

ИА «Орелград»