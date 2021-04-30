Суд велел «Спецавтобазе» расплатиться за асфальт

Муниципальное предприятие задолжало крупную сумму поставщику.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Дорстрой 57» к муниципальному унитарному предприятию «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Истец просил о взыскании задолженности в сумме 2,65 миллиона рублей и пени в сумме 20 272 рублей с дальнейшим ее начислением по день фактической уплаты задолженности. Интересно, что представитель ответчика иск признал полностью, поэтому разбирательство не отняло много времени.

Как следует из материалов дела, в декабре 2020 года между истцом и ответчиком был заключен договор. Согласно ему «Дорстрой 57» обязался поставить муниципальному заказчику смесь асфальтобетонную дорожную литую горячую в оговоренном количестве и с оговоренными характеристиками. Также договором было предусмотрено, что МУП обязано оплатить поставленный товар в течение 30 календарных дней с момента исполнения договора.

Суд установил, что асфальтобетонная дорожная смесь поставлялась вовремя, в разные дни и в различном объеме, по мере необходимости. Всего было поставлено ее на общую сумму 2,65 миллиона рублей. Однако выставленный счет заказчик так и не оплатил. Отметим, что поставщик пытался решить дело в досудебном порядке и направил «Спецавтобазе» письменную претензию с требованием погасить задолженность, но ответчик оставил ее без исполнения.

Оценив представленные доказательства, арбитражный суд решил взыскать с МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» всю заявленную сумму.

ИА «Орелград»