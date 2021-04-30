В центре Орла установили корабль из цветов и лозы

Топиарная фигура весит больше двух тонн

В Орле на улице Брестская появился двухтонный корабль из цветов, сообщили в пресс-службе мэрии. К его установке пришлось привлечь восемь человек.

Топиарная фигура весит больше двух тонн – её монтировали с помощью подъёмного крана. «Корпус» корабля украшают около 117 000 цветов. Паруса судна сделаны из лозы.

В мэрии также пообещали, что скоро корабль «поплывёт по цветочным волнам», так как на клумбе вокруг фигуры высадят цинерарии.

Напомним, ранее в сквере Танкистов появилась топиарная фигура, имитирующая Орден Отечественной войны.

ИА «Орелград»