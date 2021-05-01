Орловчанке дали 8 с половиной лет за продажу «соли»

Женщина решила заработать, но выбрала опасный и незаконный способ.

Орловский областной суд поставил точку в уголовном деле о незаконном сбыте наркотических средств. Дело он рассмотрел в апелляции. Как пояснили в пресс-службе облсуда, его фигурантами стали местная жительница и ее приятель. Ранее суд первой инстанции признал их виновными по ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Женщина получила 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима, а мужчина — 8 лет колонии строгого режима. Они обжаловали приговор, но областная судебная коллегия по уголовным делам оставила его без изменения. В облсуде уточнили, что оба осужденных сами употребляют наркотики.

В конце декабря 2019 года осужденная устроилась в один из «интернет-магазинов», распространяющих наркотические средства через закладки. Действовала целая группа. Женщина получала от «коллег» мелкооптовые партии с наркотическим средством, которые затем закладывала в тайники на территории Орла. Перед своим координатором она отчитывалась фотографиями тайников.

В феврале 2020 года орловчанке пришла очередная мелкооптовая партия наркотика. Однако возможности забрать груз у нее не было. Тогда она списалась со своим знакомым и попросила выполнить эту работу за нее. Мужчина согласился, забрал сверток из тайника, после чего был задержан полицией. Так он и оказался на скамье подсудимых. Кстати, в суде женщина вину признала, но от дачи показаний отказалась. А ее приятель вину признал частично, заявив, что наркотик приобретал лично для себя. Но его версии никто не поверил.

ИА «Орелград»