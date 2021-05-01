В орловском райцентре решили пересмотреть исторические границы

Публичные слушания проведут в райцентре Змиевка.

В Свердловском районе Орловской области на 11 мая назначены публичные слушания по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений. Речь идет о поселке городского типа Змиевка. Положительное решение вопроса потребует дальнейшего утверждения предмета охраны исторического поселения регионального значения и границ территории исторического поселения.

Как следует из официального извещения, в публичных слушаниях вправе участвовать граждане, организации, общественные объединения и представители органов власти областного и местного значения. Проект установления границ с конкретными координатами уже подготовлен. Он и станет предметом для публичного обсуждения. В частности, в нем содержатся предложения по корректировке документов территориального планирования применительно к территории исторического поселения.

Корректировке подлежат как генеральный план, так и правила землепользования и застройки с учетом предмета охраны исторического поселения. Так, в рамках генплана предполагается решение вопросов развития исторического поселения, а именно функционального зонирования, развития музейной, туристической и инженерной инфраструктуры, транспортного обслуживания и благоустройства.

В райцентре предполагается проведение ремонта и реконструкции исторических зданий и сооружений, организация их подсветки, а также парковых зон в праздничные дни, формирование крон деревьев вдоль исторических улиц «для сохранения визуального восприятия панорам исторически ценных градоформирующих объектов».

Также планируется благоустройство зоны исторического природного ландшафта – долины реки Пирожково с обустройством береговой полосы пруда и территории лесопарка, прогулочных зон. Приоритетом названо благоустройство территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу, улице Привокзальной и привокзальной площади с использованием последней в туристско-рекреационных целях.

Возможные изменения границ территории и предмета охраны связаны с тем, что к историческим поселениям предъявляются жесткие требования, которые запрещают нарушать масштабы и стилистику исторической застройки, а также возведение некоторых новых объектов.

Например, к недопустимым видам использования земельных участков в данном случае относятся средне- и многоэтажная застройка, так как это нарушает высотные параметры исторической среды поселка. Нельзя возводить в Змиевке приюты для животных, так как эта деятельность требует организации санитарно-защитной зоны – 100 метров от жилья. Поля для гольфа или конных прогулок отнесены к деятельности, не характерной для данного исторического поселения, и т.д.

Добавим, что в Змиевке расположено 17 объектов культурного наследия регионального значения, в том числе старое и новое здания железнодорожного вокзала 1895 и 1905 годов постройки, водонапорная башня 1910-х годов, здание багажного отделения 1870 года, мемориальный комплекс «Скорбящая мать» и другое.

ИА «Орелград»