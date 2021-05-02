Орловскую аптеку наказали из-за температуры и влажности

Фармацевтическому предприятию из Мценска выписали крупный штраф.

Арбитражный суд Орловской области признал одно из ООО, работающее в Мценске, виновным в нарушении правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения. Они были утверждены приказом Минсельхоза России в прошлом году. Нарушения же выявили сотрудники Территориального управления Россельхознадзора. Кстати, именно составленные ими административные материалы рассмотрел суд.

Речь идет о ветеринарной аптеке, в которой продаются лекарства для животных. Организации суд выписал штраф в размере 50 тысяч рублей. Как пояснили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, этому предшествовало проведение плановой выездной проверки, в ходе которой, например, были «установлены несоответствия в стеллажных картах по количеству и сериям лекарственных препаратов».

Кроме того, в аптеке «не велся учет лекарственных препаратов для ветеринарного применения, срок годности которых составляет менее 1/3 от всего срока годности, однако такие препараты имелись на хранении на момент проверки».

Также, пояснили в ТУ Россельхознадзора, показания температуры в помещении регистрировались только один раз в день, а показатели влажности в помещении не регистрировались вообще. Еще одним нарушением специалисты сочли отсутствие выделенной зоны, в которой должны храниться просроченные лекарства, препараты с поврежденной упаковкой, а также недоброкачественные, фальсифицированные и контрафактные лекарственные средства.

ИА «Орелград»