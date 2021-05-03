Орловские налоговики не нашли недовольных ими граждан

Ведомство отчиталось о 100-процентном уровне удовлетворенности качеством услуг.

Межрайонная инспекция ФНС России №8 по Орловской области заявила о том, что 100 процентов граждан удовлетворены качеством обслуживания. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального управления ФНС.

«Оценить качество обслуживания в налоговых инспекциях, поделиться своим впечатлением и оставить отзыв о работе налоговиков можно с помощью электронных сервисов ФНС России, — говорится в сообщении. — Также можно это сделать при помощи специализированного сайта «Ваш контроль».

О данных сервиса «Ваш контроль» и идет речь в нашем случае. Сообщается, что в первом квартале 2021 года на сайте «Ваш контроль» Межрайонной инспекции ФНС России №8 было поставлено более 1700 оценок. Доля граждан, удовлетворенных качеством оказанных инспекцией государственных услуг, составляет 100 процентов, уверяют в ведомстве. Уточним, что указанная инспекция обслуживает налогоплательщиков Орловского, Кромского, Троснянского, Урицкого, Дмитровского, Шаблыкинского, Сосковского, Знаменского и Хотынецкого районов.

«Работа налоговых органов оценивается по нескольким критериям: время ожидания в очереди, время предоставления услуги, вежливость и компетентность сотрудника, комфортность помещения», — пояснили налоговики.

Они также заверили, что все оценки и отзывы тщательно анализируются, поскольку это позволяет оперативно выявлять проблемы, исправлять недостатки и обеспечивать высокое качество обслуживания налогоплательщиков. Впрочем, в данном случае, видимо, исправлять нечего.

ИА «Орелград»