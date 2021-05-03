Орловские заключенные издали журнал в честь Победы

Праздничное издание вышло в свет на территории колонии общего режима.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, получила продолжение хорошая традиция, родившаяся несколько лет назад. Ежегодно в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне в исправительной колонии общего режима №5, расположенной в поселке Нарышкино, выпускается тематический журнал. В этом году его главной темой стала битва за Москву.

«На страницах информационного журнала отражены основные события битвы за Москву, как одного из переломных моментов в Великой Отечественной войне, а также факты, о которых мало известно читателям, — рассказали в пресс-службе регуправления ФСИН. — В работе над журналом приняли участие сотрудники и осужденные из кружка корреспондентов учреждения. Печатное издание вышло тиражом 76 экземпляров, которые были переданы в отряды и библиотеку учреждения».

Личный состав уголовно-исполнительной системы также провел мероприятия, приуроченные к годовщине Победы. В частности, сотрудники ведомства приняли участие в благоустройстве захоронений бойцов Красной Армии, погибших в боях за освобождение Орловщины. Такие мероприятия уже проведены и проводятся на территориях воинского мемориала в деревне Малая Куликовка, захоронения бойцов 201-й воздушно-десантной бригады и части НКВД под Орлом, а также на кладбищах Орла, Шахово, Нарышкино, Ливен и Мценска.

ИА «Орелград»