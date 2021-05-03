Признаки нарушения прав инвалидов обнаружили в Орле

Почти все проверенные работодатели получили предостережения.

В Орловской области в апреле 2021 года прошло контрольное мероприятие, в рамках которого было проверено 20 работодателей. Как пояснили в региональном управлении труда и занятости, основной целью была проверка выполнения требований областного закона о квотировании рабочих мест для инвалидов. Напомним, данный механизм действует уже много лет. Предприятия обязаны квотировать рабочие места для инвалидов в зависимости от штатной численности своего персонала.

Кстати, они же обязаны отчитываться перед властями о выполнении обязательных требований закона. Проведенная проверка показала, что определенные проблемы в этой сфере имеются. Так, сообщается, что в адрес работодателей направлены 17 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства – «в связи с выявлением признаков нарушений законодательства о квотировании».

Добавим, что функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов работодателями в пределах установленной квоты в Орловской области возложены на департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Отметим, что работодатели обязаны не просто принимать инвалидов на работу, но и создавать им условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации. Кстати, в рамках проверок на это требование обращается пристальное внимание.

За нарушения требований закона предусмотрена ответственность, установленная КоАП РФ. Например, за отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 5000 до 10 000 рублей.

ИА «Орелград»