Клычков подписал закон о реорганизации Орловского района

Орел стал административным центром муниципального округа.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал закон о преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Орловского района. Напомним, несколькими днями ранее этот закон приняли депутаты регионального парламента. Из документа следует, что реорганизация пройдет путем объединения муниципальных образований во вновь образованное муниципальное образование Орловской области с наделением его статусом муниципального округа.

Иными словами, в один округ объединяются Большекуликовское, Голохвастовское, Жиляевское, Лавровское, Лошаковское, Масловское, Моховицкое, Неполодское, Образцовское, Пахомовское, Платоновское, Сабуровское, Спасское, Станово-Колодезьское, Становское и Троицкое сельские поселения, а также поселок городского типа Знаменка. Новому образованию официально присвоено наименование «Орловский муниципальный округ Орловской области».

Днем его создания является день вступления в силу указанного закона. С этого же дня поселения, входящие в состав Орловского района, утрачивают статус муниципальных образований. Отметим, что границы Орловского муниципального округа совпадают с границами Орловского района, ни о каком объединении с Орлом и речи не идет. При этом Орел будет административным центром Орловского муниципального округа.

Представительным органом станет Орловский окружной Совет народных депутатов, который придет на смену райсовету. Законом установлена численность его депутатов – 24 человека. Они будут избираться сроком на пять лет. Выборы должны быть проведены не позднее чем через один год со дня создания округа. Глава Орловского муниципального округа, наделенный собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, будет выборным должностным лицом. Он будет избираться депутатами из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Этот человек возглавит администрацию Орловского муниципального округа.

Законом также объявлен переходный период, который продлится до 31 декабря 2022 года. При этом с 1 января 2022 года в межбюджетных отношениях бюджет Орловского муниципального округа будет учитываться как бюджет единой территории. Добавим, что данный закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования. Он был опубликован 4 мая 2021 года.

ИА «Орелград»