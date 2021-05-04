Пожары в Орле будут тушить с помощью освященной техники

4.5.2021 | 17:18 Новости, Общество

В Орле новую пожарную технику освятил протоиерей Владимир Сергеев.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Орловской области, церемония по передаче сотрудникам этого ведомства новой спецтехники была приурочена к празднованию 372-й годовщины со дня создания пожарной охраны России. Парк пополнился на восемь единиц, в том числе на пять многофункциональных пожарных автоцистерн с улучшенными тактико-техническим характеристиками. Также пожарные получили автолестницу и два служебных автомобиля для инспекторов Государственного пожарного надзора.

«Применение новой техники позволит улучшить показатели времени оперативного реагирования на пожары, снизить их негативные последствия, успешно проводить спасательные работы и обеспечить безопасные условия труда пожарных», — уверены в ГУ МЧС.

Ключи и сертификаты на новую технику были торжественно вручены начальникам пожарно-спасательных частей на специально организованной церемонии. Затем, как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ, новую технику освятил настоятель Успенского (Михаило-Архангельского) собора города Орла протоиерей Владимир Сергеев. По благоговению митрополита Орловского и Болховского Тихона он также поздравил спасателей с профессиональным праздником.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования