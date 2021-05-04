Пожары в Орле будут тушить с помощью освященной техники

В Орле новую пожарную технику освятил протоиерей Владимир Сергеев.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Орловской области, церемония по передаче сотрудникам этого ведомства новой спецтехники была приурочена к празднованию 372-й годовщины со дня создания пожарной охраны России. Парк пополнился на восемь единиц, в том числе на пять многофункциональных пожарных автоцистерн с улучшенными тактико-техническим характеристиками. Также пожарные получили автолестницу и два служебных автомобиля для инспекторов Государственного пожарного надзора.

«Применение новой техники позволит улучшить показатели времени оперативного реагирования на пожары, снизить их негативные последствия, успешно проводить спасательные работы и обеспечить безопасные условия труда пожарных», — уверены в ГУ МЧС.

Ключи и сертификаты на новую технику были торжественно вручены начальникам пожарно-спасательных частей на специально организованной церемонии. Затем, как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ, новую технику освятил настоятель Успенского (Михаило-Архангельского) собора города Орла протоиерей Владимир Сергеев. По благоговению митрополита Орловского и Болховского Тихона он также поздравил спасателей с профессиональным праздником.

ИА «Орелград»