В Орле разрешат переносить памятники с места на место

Идея демонтажа и переноса памятников обсуждается на уровне мэрии.

Проект изменений в городское положение о порядке установки объектов монументального искусства разработала администрация Орла. В середине апреля документ был направлен в горсовет, поскольку только городские парламентарии обладают полномочиями по изменению указанного положения. Чиновники предлагают внести целый ряд поправок, мотивируя это необходимостью актуализировать нормативно-правовой акт.

В числе прочего предлагается дополнить его несколькими важными пунктами. В частности, документ предлагается дополнить статьей 7, которая будет регламентировать правила переноса и демонтажа объектов монументального искусства в Орле. Право вносить подобные предложения получат органы государственной власти и местного самоуправления, учреждения, организации, предприятия, общественные объединения и физические лица, то есть простые горожане.

При этом инициативу надо будет четко обосновать. Например, обоснованием необходимости демонтажа памятника или его переноса на другое место может послужить «несоответствие личности или события, в честь которых установлен монумент, признакам», установленным местными нормами. К примеру, признаком, по которым в Орле личность можно отнести к разряду выдающихся, является наличие общепризнанных достижений в государственной, политической, военной, производственной или хозяйственной деятельности, науке, технике, литературе, спорте и т.д. Признаком, позволяющим отнести событие к выдающемуся, является значимость события в истории Орла и Орловской области.

Кроме того, демонтажа или переноса памятника можно будет требовать в случае несоответствия архитектурно-художественного исполнения объекта месту его установки. В случае с памятными досками все гораздо проще – если дом, на котором она установлена, подлежит сносу, то и доску надо будет перенести на другую стену. Финансирование работ по демонтажу или переносу памятников возможно как за счет средств бюджета города, так и за счет внебюджетных источников.

ИА «Орелград»