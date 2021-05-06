Количество умерших от COVID-19 орловцев перевалило за 600

Ещё 3 человека за сутки умерли от коронавируса

За сутки в Орловской области от COVID-19 умерло ещё 3 человека, сообщили в федеральном оперштабе по коронавирусу. Всего за время пандемии в Орловской области умерло 603 человека.

Вместе с тем, 6 мая в регионе зарегистрировали 50 новых случаев заболевания, 55 человек выздоровели. С начала пандемии COVID-19 на Орловщине выявили 34 429 случаев коронавируса, 32 395 человек побороли болезнь.

В целом по России 6 мая коронавирусом заболели 7 639 человек, всего за время пандемии – 4 855 128. Из них 4 472 338 выздоровели, 112 246 россиян умерли.

ИА «Орелград»