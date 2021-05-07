ЛДПР раздала орловцам шарики и подарки

Либерал-демократы решили организовать праздничное настроение в преддверии Дня Победы

Активисты орловского регионального отделения ЛДПР в преддверии Дня Победы раздали орловцам воздушные шары и подарки. Об этом сообщается в соцсетях партии.

Либерал-демократы еще раз выразили несогласие с действиями губернатора Орловской области Андрея Клычкова, который отменил праздничные мероприятия и салют 9 мая. Партийцы решили частично компенсировать ощущение праздника, которого лишились орловцы из-за Клычкова.

«Орёл носит особый статус города воинской славы и города первого салюта. И День Победы важен для каждого орловчанина. Губернатор, отменяя праздничные мероприятия, сослался на ковидные ограничения, в то время как сам активно проводит субботники и другие массовые мероприятия. Мы считаем это неуважением к оставшимся в живых ветеранам и памяти павших, отдавших свои жизни и здоровье в годы Великой Отечественной Войны. Мы же стараемся создать для орловчан праздничные настроения, несмотря на ковид и отмену праздничных мероприятий. Поэтому не могли не поздравить наших жителей», — заявил Владислав Числов, координатор орловского реготделения ЛДПР, главный редактор ИА «Орелград».

В партии добавили, что раздали около 9000 шаров и подарочных наборов.

Ранее в ЛДПР анонсировали онлайн-флешмоб #Праздникубыть. Горожанам предложили выкладывать в соцсети фотографии домашних торжеств в честь Дня Победы. Партия опубликует снимки и «покажет, что орловчане не забывают традиции» праздника.





ИА «Орелград»