В ЛДПР запустили флешмоб из-за отмены Клычковым салюта

Партия предложила орловцам выкладывать фотографии с хештегом #Праздникубыть

Орловское региональное отделение ЛДПР в преддверии Дня Победы запустило флешмоб #Праздникубыть. Об этом говорится в соцсетях партии.

В сообщении указывается, что региональные власти во главе с губернатором Андреем Клычковым запретили праздничные мероприятия и отменили салют 9 мая. В ЛДПР уже критиковали это решение и сейчас вновь подчеркнули, что считают его неправильным. Вместе с тем партийцы выразили уверенность, что орловцы всё равно будут отмечать «священный для нашей страны» День Победы в семейном кругу.

«Поэтому предлагаем орловчанам постить в своих социальных сетях фотографии со своих домашних праздничных мероприятий с хэштегом #праздникубыть. Мы опубликуем их в наших социальных сетях и покажем, что орловчане не забывают традиции и празднуют День Победы даже в таком формате», — говорится в сообщении.

Ранее орловское отделение ЛДПР предложило председателю КПРФ, уроженцу Орловской области Геннадию Зюганову забрать Клычкова в Москву. Либерал-демократы подчеркнули, что решение губернатора отменить салют «оскорбляет память ветеранов и погибших при освобождении города Орла во время Великой Отечественной войны».

Решение Клычкова об отмене салюта не нашло понимания не только у ЛДПР. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил, что попробует повлиять на Клычкова и добиться запуска фейерверка в Орле.

ИА «Орелград»