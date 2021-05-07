Работу Клычкова в Кремле оценят по уровню бедности

Губернатор поставил перед подчиненными задачу достижения нужных показателей.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил план мероприятий по достижению значений отдельных показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и органов исполнительной власти регионов. Данная «дорожная карта» необходима для достижения Орловской областью значений показателей, утвержденных указом президента. Напомним, 4 февраля 2021 года Владимир Путин подписал указ № 68. Данный документ ввел критерии оценки эффективности работы губернаторов.

Речь идет о повышении материального благосостояния граждан России. Поэтому оценивать эффективность работы властей регионов будут по трем основным показателям: «Уровень бедности», «Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы» и «Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения».

Судя по утвержденной «дорожной карте», главным инструментом снижения уровня бедности в регионе должна стать региональная программа, утвержденная в августе 2020 года. Ее наименование звучит так: «Снижение доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в Орловской области». Действие рассчитано до 2024 года.

Кстати, в преамбуле говорится, что на момент утверждения программы, то есть на август 2020-го, уровень бедности в Орловской области составлял 13,7 процента – то есть такое количество жителей региона было признано бедными. При этом, согласно официальным данным, соотношение среднедушевых денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума составило 257,6 процента, то есть доходы орловцев в среднем в 2,5 раза превышали прожиточный минимум.

Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения составляло на тот момент 273,2 процента, среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного минимума пенсионера – 162,6 процента. Словом, на бумаге все выглядит достаточно хорошо для губернатора.

Возвращаясь к «дорожной карте», добавим, что большая часть запланированных мероприятий связана с реализацией различных госпрограмм, предусматривающих федеральное финансирование. Среди прочего повышать благосостояние орловцев планируется за счет проекта поддержки бизнес-стартов, развития института самозанятости, предоставления льготных микрозаймов малому и среднему бизнесу, выделения грантов «Агростартап» и расширения практики предоставления помощи малоимущим в рамках социальных контрактов.

ИА «Орелград»