Тинькову поручили подготовить Орловскую область к зиме

Население региона должно получить бесперебойное снабжение ресурсами.

Власти Орловской области утвердили программу мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года. Основная цель — бесперебойное обеспечение населения энергоресурсами и жилищно-коммунальными услугами. Курировать подготовку будет специально созданная межведомственная комиссия, которую возглавил Игорь Тиньков, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры.

Комиссии поручено в течение июня-октября 2021 года на регулярной основе контролировать степень готовности к отопительному сезону объектов жизнеобеспечения и социальной сферы. В то же время органам местного самоуправления рекомендовано провести в районах и городах до 15 мая обследование технического состояния объектов жизнеобеспечения. Оно необходимо для выявления критических и вызывающих серьезные опасения объектов, а также для определения требуемых объемов работ по подготовке к отопительному сезону.

Особое внимание властям на местах рекомендуют обращать на работы по замене ветхих и аварийных сетей – летом должно быть заменено не менее 5 процентов от их общего количества «для недопущения роста износа инженерных сетей». Также всем заинтересованным сторонам поручено принять меры по обеспечению резервными автономными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения и созданию резерва горюче-смазочных материалов для этих источников.

Комплекс работ по подготовке к отопительному сезону жилых домов с обязательным оформлением паспортов готовности на многоквартирные дома, объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы должен быть выполнен до 1 октября 2021 года. кроме того, власти региона распорядились провести инвентаризацию бесхозяйных объектов электро- и газоснабжения.

ИА «Орелград»