В честь Дня Победы в Орле появилась фотовыставка под открытым небом

Она посвящена героям-орловцам, которые участвовали в Великой Отечественной войне

В Орле на улице Ленина появилась экспозиция под открытым небом, посвящённая выдающимся уроженцам и жителям Орла, которые в годы ВОВ получили звание Героя Советского Союза. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Кроме фотографий героев-земляков, на стендах выставки напечатаны сведения об их подвигах.

По данным историков, во время Великой Отечественной войны Героями Советского Союза стали 11 жителей областного центра. Двое стали полными кавалерами ордена Славы за участие в боях в России, Украине, Белоруссии, Польше, Германии.

Всего в Орловской области насчитывается 179 Героев Советского Союза и 43 полных кавалера ордена Славы. По данным пресс-службы мэрии, во время ВОВ орловцы сражались на всех фронтах и во всех родах войск.

ИА «Орелград»