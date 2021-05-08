Ремонт моста «Дружба» вылился в уголовное дело

Суд в Орле рассмотрел материалы дела на чиновницу и вернул их на доследование.

Стали известны некоторые подробности уголовного дела, возбужденного следственными органами по мотивам проверки обстоятельств ремонта в Орле моста «Дружба». Эти материалы уже успели побывать в суде Советского района. Дело было заведено в отношении и.о. начальника муниципального казенного учреждения «Управление коммунального хозяйства города Орла». Органы предварительного следствия обвинили ее в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Из материалов следует, что в силу своего поста она контролировала исполнение муниципального контракта на капитальный ремонт моста «Дружба» через Оку. Стоимость контракта составляла 293,145 миллиона рублей. Генподрядчик согласно техническому заданию был обязан выполнить укладку 6-канальной кабельной канализации из пластиковых труб. На 1 октября 2019 года «УКХ» приняло выполненные работы на сумму 85,114 миллиона рублей.

По версии следствия, принята была и часть вышеуказанных работ, которые на момент принятия в реальности не были выполнены. Но акты были подписаны, благодаря чему подрядчик получил оплату полностью. Так как акты были подписаны главой муниципального учреждения, то и дело завели на нее. В начале апреля материалы были переданы в суд, где следователь также заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемой.

Он считал, что для наказания чиновницы будет достаточно и меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Ходатайство было обосновано тем, что обвиняемая ранее не была судима, полностью признала вину в совершенном преступлении и принесла извинения администрации города Орла.

Против удовлетворения ходатайства следователя выступила представитель прокуратуры. Она просила суд учесть характер совершенного преступления, ведь оно было направлено против государственной власти и интересов государственной службы. Исследовав представленные материалы уголовного дела, суд отказал в удовлетворении ходатайства и постановил возвратить материалы руководителю следственного органа для производства предварительного следствия.

ИА «Орелград»