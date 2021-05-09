В Орле разработали программу поддержки пострадавших от СОVID-19

Программа предусматривает меры поддержки предприятиям и организациям.

Мэр Юрий Парахин утвердил муниципальную программу «Поддержка хозяйствующих субъектов города Орла, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)». Ее финансирование будет учтено в бюджете города на 2021 год, а ее действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

На программу планируется потратить 50 миллионов рублей, из которых только 20 миллионов город вложит сам. Остальное ему даст область за счет межбюджетный трансфертов. Примечательно, что вся указанна сумма будет направлена на «проведение мероприятий по поддержке предприятий электротранспорта, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок». В Орле имеется только одно предприятие, которое подпадает под данное определение – это МУП «ТТП».

Остальным пострадавшим от распространения коронавируса придется довольствоваться помощью, которая не требует бюджетного финансирования. Например, документом предусмотрено предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Впрочем, аналогичная мера поддержки предусмотрена и другой ведомственной целевой программой — «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2019-2021 годы». Так что в этом плане документы попросту копируют друг друга.

Кроме того, предусмотрено «проведение устного консультирования по телефонным обращениям организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам, связанным с организацией их работы». Не забыл Парахин и про «любимые» им ярмарки. «Организация работы ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» указана в качестве одной из мер поддержки пострадавших от распространения СОVID-19. Мэр распорядился провести в течение 2021 года не менее 200 таких ярмарок. Также программа предусматривает открытие в текущем году не менее двух новых ярмарочных площадок.

ИА «Орелград»