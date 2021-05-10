Двое жителей Орловской области пытались похитить башню

Злоумышленников на месте преступления задержала полиция.

Вступило в законную силу постановление Новосильского районного суда Орловской области, рассмотревшего материалы уголовного дела о необычной краже. Вернее, это было покушение на кражу, так как довести преступление до конца злоумышленники не смогли по независящим от них обстоятельствам. На скамье подсудимых оказались двое местных жителей, отец и сын.

Из материалов дела следует, что замысел преступления возник у них, когда они находились дома. Родственники решили похитить башню Рожновского, принадлежащую сельской администрации. Поясним, что башня Рожновского – это водонапорная башня, отличающаяся характерным цилиндрическим баком для воды. Подобные сооружения можно встретить во многих орловских деревнях.

Как установило следствие, родственники дважды приезжали на место преступления на своей машине. В первый раз они распилили основание башни и повалили ее на землю. В следующий раз приехали с инструментом, намереваясь распилить башню на части и отвезти ее в пункт приема металлолома. Однако едва они принялись за дело, как появились сотрудники полиции и задержали их.

Неудачливым похитителям грозило уголовное наказание, но они смогли договориться с сельской администрацией. В результате чиновники их простили и попросили суд закрыть дело в связи с примирением сторон, что и было сделано. Из судебного постановления следует, что обвиняемые полностью возместили причиненный ими ущерб.

ИА «Орелград»