Экологическим отрядам в Орле разрешат поработать летом

10.5.2021 | 11:56 Новости, Общество

Власти города определились со сроками временной занятости подростков.

Администрация города Орла издала постановление о работе экологических отрядов в июне 2021 года. Напомним, это одна из мер поддержки юных орловцев, которым уже исполнилось 14 лет, но еще не исполнилось 18. Традиционно мэрия дает им возможность заработать на уборке и благоустройстве города. Кстати, работа в экологических отрядах считается еще и профилактической мерой в отношении несовершеннолетних.

Ежегодно экологические отряды начинали и заканчивали свою работу практически в одни и те же сроки. Однако в прошлом году свои коррективы в устоявшийся график внесла пандемия коронавируса. В этом году набор экологических отрядов для проведения работ по санитарной очистке территории города Орла начнется 24 мая, а работать они будут в течение всего июня.

Принимать документы будут по адресу: город Орел, Наугорское шоссе, д. 27 а, 3 этаж, кабинет № 3. С несовершеннолетними орловцами в возрасте от 14 до 18 лет заключат срочные трудовые договоры о временной занятости. Займется этим муниципальное казенное учреждение «Управление коммунального хозяйства города Орла». Ему же поручено выплачивать юным работникам зарплату и обеспечить их необходимым инвентарем.

Также мэрия предписала провести 31 мая в территориальных управлениях по районам инструктаж членов экологических отрядов по технике безопасности и внести записи в соответствующий журнал. Главам районов областного центра предписано до 31 мая определить места проведения экологическими бригадами работ по санитарной очистке территории города.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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