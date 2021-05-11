Под Орлом появилась скульптура единорога

Фигуру установили у бывшей усадьбы Шеншиных

В Волковском парке (Мценский район) установили скульптуру единорога — геральдического символа рода Шеншиных. Об этом сообщила пресс-служба администрации Орловской области со ссылкой на местных чиновников.

Сейчас идет благоустройство парка у бывшей усадьбы Шеншиных. В рамках первого этапа рабочие расчистили пруд, установили ротонду, скамейки, урны, фонари, отремонтировали дорожки. Рядом с парком появилась парковка. Кроме того, в парке установлены таблички с QR-кодами для знакомства с историей рода Шеншиных, парка и усадьбы.

В ближайшее время строители также отремонтируют здание бывшей усадьбы Шеншиных, в котором сейчас располагается школа.

Справка Хозяином усадьбы Дальнее Волково был Владимир Александрович Шеншин — поручик, предводитель дворянства Мценского уезда, в юности близкий друг Михаила Юрьевича Лермонтова. Вместе с поэтом он учился в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Иван Сергеевич Тургенев называл его «честью и славой Мценского уезда». Большой двухэтажный каменный дом усадьбы хорошо сохранился. В настоящее время в нем расположена Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа.

ИА «Орелград»