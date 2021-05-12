Дома-памятники под Орлом запретили сносить

Власти Нарышкино утвердили порядок сноса объектов недвижимости.

В райцентре Нарышкино, расположенном в непосредственной близости от Орла, начали действовать новые правила сноса объектов, находящихся в муниципальной собственности. Соответствующий документ был утвержден в апреле 2021 года городскими властями. Его действие распространяется на здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства и иные объекты недвижимости прилегающие к ним хозпостройки, находящиеся в собственности городского поселения Нарышкино.

Согласно ему, сносу подлежат жилые дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и нежилые объекты, признанные не соответствующими градостроительному регламенту. Кроме того, сносить разрешено недвижимость, изъятую у граждан и юридических лиц для муниципальных нужд. Например, в случае, если снос необходим для строительства или реконструкции других объектов, находящихся в муниципальной собственности.

В документе подчеркивается, что снос объектов недвижимости, являющихся в соответствии с действующим законодательством объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры), не допускается. Что касается нежилых объектов, то сносить таковые разрешено и в случае, если их использование официально признано опасным не только для жизни и здоровья граждан, но и для окружающей среды и объектов культурного наследия. Право на признание объектов не соответствующими градостроительному регламенту и подлежащими сносу администрация Нарышкино оставила за собой.

ИА «Орелград»