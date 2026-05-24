Госдолг Орловской области сократился на 4,5 миллиарда рублей

24.5.2026 | 9:00 Важное, Новости, Экономика

В настоящий момент он составляет чуть менее половины собственных доходов бюджета.

Фото: ИА “Орелград”

Депутаты Орловского облсовета на заседании профильного комитета обсудили долговую политику региона. И.о. руководителя департамента финансов Орловской области Дмитрий Шахов сообщил, что регион подал заявки на списание расходов. Как уточнили в пресс-службе регионального парламента, высвободившиеся деньги, по словам докладчика, планируется направить на инфраструктурные проекты ЖКХ и переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, поддержку участников СВО и другое. «Благодаря этому уже к 1 мая госдолг сократился до 18,4 миллиарда рублей, а до конца года планируют списать еще порядка 4 миллиардов рублей», – следует из информации облсовета.

К слову, по состоянию на 1 января 2026 года государственный долг Орловской области составлял 18,609 миллиарда рублей, или 48,4 процента от собственных налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета. Данный показатель соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, отметили в департаменте финансов Орловской области. Важно, что в структуре госдолга по-прежнему нет задолженности по рыночным заимствованиям.

По данным департамента финансов, по итогам 2025 года государственный долг Орловской области снизился на 4,557 миллиарда  рублей. Изменение государственного долга произошло в связи с несколькими обстоятельствами. Одним из них стало погашение основного долга по кредитам в сумме 1,667 миллиарда рублей, в том числе: за счет собственных доходов региона в соответствии с графиками погашения задолженности.

Так, 1,348 миллиарда рублей было направлено на погашение реструктурированных бюджетных кредитов; 63,1 миллиона рублей – на  погашение инфраструктурных бюджетных кредитов, привлеченных в 2022-2023 годах на комплексное развитие территорий и модернизацию подвижного состава общественного транспорта; 151,2 миллиона рублей – на  погашение основного внешнего долга, который регион получил по печально известному проекту «Пшеница-2000».

Еще 104,2 миллиона рублей было направлено на погашение специальных казначейских кредитов, привлеченных в 2023 году в рамках реализации мероприятий по строительству водовода от улицы Машиностроительной до Карачевского шоссе и по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования. В то же время регион привлек казначейский инфраструктурный бюджетный кредит в размере 105,1 миллиона рублей.

Эти деньги потребовались на комплексное развитие территории жилой застройки квартала, ограниченного улицами Куйбышева и Цветаева и Наугорским шоссе, а также на строительство водопроводных сетей в Советском районе города Орла, где строится межвузовский кампус. Конечно, хорошим подспорьем для региона стало списание части его долга по  поручению президента Владимира Путина. В прошлом году Орловской области было списано 2,995 миллиарда рублей задолженности по бюджетным кредитам. В департаменте финансов отмечают, что в целом за 2018-2025 годы доля государственного долга Орловской области по отношению к собственным доходам региона снизилась на 58,1 процента.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU