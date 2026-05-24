Госдолг Орловской области сократился на 4,5 миллиарда рублей

В настоящий момент он составляет чуть менее половины собственных доходов бюджета.

Депутаты Орловского облсовета на заседании профильного комитета обсудили долговую политику региона. И.о. руководителя департамента финансов Орловской области Дмитрий Шахов сообщил, что регион подал заявки на списание расходов. Как уточнили в пресс-службе регионального парламента, высвободившиеся деньги, по словам докладчика, планируется направить на инфраструктурные проекты ЖКХ и переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, поддержку участников СВО и другое. «Благодаря этому уже к 1 мая госдолг сократился до 18,4 миллиарда рублей, а до конца года планируют списать еще порядка 4 миллиардов рублей», – следует из информации облсовета.

К слову, по состоянию на 1 января 2026 года государственный долг Орловской области составлял 18,609 миллиарда рублей, или 48,4 процента от собственных налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета. Данный показатель соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, отметили в департаменте финансов Орловской области. Важно, что в структуре госдолга по-прежнему нет задолженности по рыночным заимствованиям.

По данным департамента финансов, по итогам 2025 года государственный долг Орловской области снизился на 4,557 миллиарда рублей. Изменение государственного долга произошло в связи с несколькими обстоятельствами. Одним из них стало погашение основного долга по кредитам в сумме 1,667 миллиарда рублей, в том числе: за счет собственных доходов региона в соответствии с графиками погашения задолженности.

Так, 1,348 миллиарда рублей было направлено на погашение реструктурированных бюджетных кредитов; 63,1 миллиона рублей – на погашение инфраструктурных бюджетных кредитов, привлеченных в 2022-2023 годах на комплексное развитие территорий и модернизацию подвижного состава общественного транспорта; 151,2 миллиона рублей – на погашение основного внешнего долга, который регион получил по печально известному проекту «Пшеница-2000».

Еще 104,2 миллиона рублей было направлено на погашение специальных казначейских кредитов, привлеченных в 2023 году в рамках реализации мероприятий по строительству водовода от улицы Машиностроительной до Карачевского шоссе и по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования. В то же время регион привлек казначейский инфраструктурный бюджетный кредит в размере 105,1 миллиона рублей.

Эти деньги потребовались на комплексное развитие территории жилой застройки квартала, ограниченного улицами Куйбышева и Цветаева и Наугорским шоссе, а также на строительство водопроводных сетей в Советском районе города Орла, где строится межвузовский кампус. Конечно, хорошим подспорьем для региона стало списание части его долга по поручению президента Владимира Путина. В прошлом году Орловской области было списано 2,995 миллиарда рублей задолженности по бюджетным кредитам. В департаменте финансов отмечают, что в целом за 2018-2025 годы доля государственного долга Орловской области по отношению к собственным доходам региона снизилась на 58,1 процента.

ИА “Орелград”