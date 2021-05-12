Под Орлом автокран сбил дорожного рабочего

40-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован
В Орловской области автокран сбил 40-летнего дорожного рабочего, сообщили в регуправлении ГИБДД. Мужчина с травмами был госпитализирован.
Инцидент произошел 11 мая в 10.30 на 332 км трассы М-2 «Крым». Дорожные работы велись на закрытом для движения другого транспорта объекте. Судя по фотографии, речь о мосте в деревне Первый Воин Мценского района.
Уточняется, что водитель крана сдавал назад и в этот момент сбил мужчину. По факту случившегося проводится проверка.
ИА «Орелград»