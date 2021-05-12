Под Орлом автокран сбил дорожного рабочего

12.5.2021 | 10:02 Новости, Происшествия

40-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован

В Орловской области автокран сбил 40-летнего дорожного рабочего, сообщили в регуправлении ГИБДД. Мужчина с травмами был госпитализирован.

Инцидент произошел 11 мая в 10.30 на 332 км трассы М-2 «Крым». Дорожные работы велись на закрытом для движения другого транспорта объекте. Судя по фотографии, речь о мосте в деревне Первый Воин Мценского района.

Уточняется, что водитель крана сдавал назад и в этот момент сбил мужчину. По факту случившегося проводится проверка.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования