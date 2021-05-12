Под Орлом студент насмотрелся YouTube и угнал четыре машины

Молодому человеку удалось избежать уголовного наказания за содеянное.

Интересные следственные материалы были рассмотрены Болховским районным судом. Он вынес постановление о прекращении уголовного дела, которое было возбуждено в отношении местного жителя, студента техникума агробизнеса и сервиса. Органами предварительного расследования юноша обвинялся в совершении четырех угонов машин и двух кражах денег.

Как следует из материалов дела, преступления студент совершал в Болхове, действовал по ночам. Первым угнанным им автомобилем стал ВАЗ-21093. Интересно, что умысел у юноши возник внезапно. Он проходил по улице, дернул за ручку попавшейся по пути машины. Пассажирская дверь оказалась не заперта. Юноша забрался в салон. Опыта угонов у него не было, поэтому он решил обратиться за помощью. Как говорится в материалах суда, «с помощью видеохостинга YouTube нашел информацию о способе запуска двигателя автомобиля без ключей при помощи проводов».

Далее молодой человек действовал строго по инструкции, в результате чего ему удалось правильно замкнуть провода и угнать автомобиль. Накатавшись по улицам, юноша взял курс на обратный путь. Угонщик хотел вернуть машину на прежнее место, но она заглохла. В результате злоумышленник бросил ее на улице и сбежал.

В последующие ночи действовал по тому же сценарию. Бродил ночами по улицам и подыскивал машину с незапертыми дверями. Так, вторым угнанным им автомобилем стала иномарка «Ауди-100». Юноша угнал ее и отправился кататься, однако увидев свет фар сзади, подумал, что за ним гонится владелец автомобиля. Он съехал в темный переулок, где бросил иномарку и убежал.

Третью машину, «Ниву Шевроле», студент угнал прямо из гаража. На ней он всю ночь катался вместе со своим приятелем, а под утром вернул автомобиль в гараж. Однако при этом он украл деньги, которые находились под «козырьком» со стороны водителя. Четвертой угнанной машиной стала «Лада Гранта». Юноша также угнал ее из гаража, а затем вернул, но похитил при этом деньги, лежавшие в бардачке.

Ему грозило достаточно суровое наказание, однако студенту удалось договориться с потерпевшими. Последние заявили, что претензий к угонщику не имеют. В результате суд закрыл уголовное дело с шестью эпизодами преступной деятельности в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»