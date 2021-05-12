В Орле уничтожили «одноруких бандитов»

Незаконное игровое оборудование уничтожили с помощью тяжелой техники.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области, акция прошла на специализированном полигоне в Орле. Туда привезли 25 игровых автоматов, которые были изъяты сотрудниками полиции и организаторов незаконных азартных игр еще несколько лет назад. «Однорукие бандиты» выступали в качестве вещественных доказательств в возбужденных уголовных делах. Теперь они подлежат уничтожению.

В полиции подчеркнули, что акции предшествовала целая процедура, ведь просто так уничтожить игровые автоматы нельзя по закону. Сначала суд вынес решение о признании этого оборудования бесхозяйным, и только после этого оно было передано в Межрайонное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

«Во взаимодействии с данным ведомством 25 игровых терминалов подверглись механической деформации с помощью специализированной техники, — говорят в пресс-службе регионального УМВД. — Полиция напоминает о том, что граждане, владеющие информацией о функционировании игровых салонов на территории Орловской области, могут в любое время сообщить об их местонахождении, в том числе анонимно, по телефону доверия УМВД (4862) 41-38-56».

Добавим, что в 2020 году в Орловской области в рамках противодействия незаконной игорной деятельности полиция провела 198 проверок. В результате была пресечена деятельность семи таких объектов, обнаружено и изъято 36 игровых аппаратов, пять игорных столов, три компьютера и три набора игральных карт и фишек.

По выявленным фактам было возбуждено четыре уголовных дела по статье 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). Кстати, фигурантами одного из них стали сразу восемь человек, которых обвинили в организации преступной группы. У нее имелось три игорных зала на территории Заводского и Северного районов города Орла.

ИА «Орелград»