Орловец в Сети пошутил над стрельбой в Казани и поплатился

13.5.2021 | 11:06 Новости, Происшествия

Молодого человека задержали сотрудники ФСБ, он записал видео с извинениями

В Орле сотрудники ФСБ задержали 18-летнего парня, который пошутил в Сети над нападением на казанскую школу №175, в ходе которого погибли 7 детей и 2 взрослых. Информация об этом появилась в Telegram-каналах.

По их данным, орловец создал фейковую страницу в соцсети «ВКонтакте», назвав ее в честь стрелка «Ильназ Галялиев» (настоящая фамилия обвиняемого – Галявиев – прим. ред.). В публикации он сравнил стрельбу в Казани с компьютерной игрой и приложил к ней картинку с текстом «Terrorists Win» (англ. «Террористы выиграли»).

Вскоре к нему пришли оперативники. Орловец записал видео с признанием, что решил на фоне трагедии «поднять активность своей страницы по просьбе своих знакомых». Парень признал, что совершил большую ошибку, и пост был несмешным.

ИА «Орелград»

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