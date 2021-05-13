Орловец в Сети пошутил над стрельбой в Казани и поплатился

Молодого человека задержали сотрудники ФСБ, он записал видео с извинениями

В Орле сотрудники ФСБ задержали 18-летнего парня, который пошутил в Сети над нападением на казанскую школу №175, в ходе которого погибли 7 детей и 2 взрослых. Информация об этом появилась в Telegram-каналах.

По их данным, орловец создал фейковую страницу в соцсети «ВКонтакте», назвав ее в честь стрелка «Ильназ Галялиев» (настоящая фамилия обвиняемого – Галявиев – прим. ред.). В публикации он сравнил стрельбу в Казани с компьютерной игрой и приложил к ней картинку с текстом «Terrorists Win» (англ. «Террористы выиграли»).

Вскоре к нему пришли оперативники. Орловец записал видео с признанием, что решил на фоне трагедии «поднять активность своей страницы по просьбе своих знакомых». Парень признал, что совершил большую ошибку, и пост был несмешным.

ИА «Орелград»